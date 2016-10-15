АПЛ. 8-й тур. «Челси» - «Лестер», «Манчестер Сити» - «Эвертон» и другие матчи
Результаты
матчей восьмого тура чемпионата Англии.
АПЛ
Восьмой тур
Матч
Место и дата
15 октября 14:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Британия, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 19:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 15:30, Риверсайд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 18:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 октября 22:00, Энфилд, Онлайн-трансляция
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