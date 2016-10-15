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АПЛ. 8-й тур. «Челси» - «Лестер», «Манчестер Сити» - «Эвертон» и другие матчи

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей восьмого тура чемпионата Англии.

АПЛ

Восьмой тур

Матч

Челси - Лестер Сити

Место и дата

15 октября 14:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

Матч

Борнмут - Халл Сити

Место и дата

15 октября 17:00, Дин Корт, Онлайн-трансляция

Матч

Арсенал - Суонси

Место и дата

15 октября 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Матч

Манчестер Сити - Эвертон

Место и дата

15 октября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция

Матч

Сток Сити - Сандерленд

Место и дата

15 октября 17:00, Британия, Онлайн-трансляция

Матч

Вест Бромвич - Тоттенхэм

Место и дата

15 октября 17:00, Хоторнс, Онлайн-трансляция

Матч

Кристал Пэлас - Вест Хэм

Место и дата

15 октября 19:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Мидлсбро - Уотфорд

Место и дата

16 октября 15:30, Риверсайд, Онлайн-трансляция

Матч

Саутгемптон - Бёрнли

Место и дата

16 октября 18:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

Матч

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Место и дата

17 октября 22:00, Энфилд, Онлайн-трансляция

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