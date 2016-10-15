Серия А. 8-й тур. «Наполи» - «Рома», «Ювентус» - «Удинезе» и другие матчи
Результаты
матчей восьмого тура чемпионата Италии.
Серия
А
Восьмой тур
Матч
Место и дата
15 октября 16:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 19:00, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 13:30, Артемио Франки, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 16:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 16:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 16:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 16:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 21:45, Марк Антонио Бентегоди, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 октября 21:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция
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