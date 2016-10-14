«Лас-Пальмас» и «Эспаньол» сыграли вничью
Матч восьмого тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Эспаньолом» завершился
вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
«Лас-Пальмас» набрал 12 очков и занимает шестое место в чемпионате Испании.
У «Эспаньола» семь очков и 16-е место.
Чемпионат Испании. Примера
8-й тур
Матч
Лас-Пальмас - Эспаньол - 0:0
Состав
Лас-Пальмас: Лисоаин, Гарсия Д., Артильес (Бигас, 86), Маседо, Кастельяно Д., Боатенг (Араухо, 76), Меса, Гомес (дель Пиньо, 69), Тана, Ливайя, Виера
Эспаньол: Лопес Д., Кариколь, Рейес Д., Севилья (Перес, 81), Пьятти (Лопес Х., 66), Рока, Санчес, Фуэго, Лопес Д., Морено, Баптистао (Рейес Х., 73)
Предупреждения:
Ливайя, 54; Артильес, 85 - Фуэго, 35; Санчес, 60; Рока, 88
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
14 октября 21:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
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