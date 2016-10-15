КХЛ. «Спартак» - «Сибирь», ЦСКА – «Динамо» (Р) и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
15 октября
Матч
Место и дата
15 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Большой, Онлайн-трансляция
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