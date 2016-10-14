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«Ницца» победила «Лион» и довела свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до девяти матчей

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче девятого тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле победила «Лион» со счетом 2:0.

Счет в матче на пятой минуте встречи открыл защитник хозяев Пол Байсс. На 76-й минуте Жан-Микель Сери установил окончательный счет встречи, удвоив преимущество «Ниццы».

На 28-й минуте Набил Фекир получил прямую красную карточку, оставив «львов» в меньшинстве.

После этой встречи подопечные Люсьена Фавра  с 23 очками закрепились на первой строчке таблицы, а команда из «Лиона» расположилась на пятой строчке, имея в активе 13 очков.

Стоит отметить, что в последних девяти встречах Первой лиги Франции «Ницца» одержала две ничьих и семь побед.

Матч

Ницца - Лион - 2:0 (1:0)

Голы

Байсс 5 (1:0). Сери 76 (2:0).

Состав

Ницца: Кардинале, Дальберт, Данте, Перейра, Сарр, Байсс, Сипрьен, Вальтер, Бельханда (Эссерик, 90), Сери (Козьелло, 83), Балотелли (Плеа, 87)

Лион: Лопеш, Янга-Мбива (Геззаль, 46), Маммана, Рыбус, Морель, Гаспар (Рафаэл, 83), Ферри (Ляказетт, 64), Толиссо, Гоналонс, Дардер, Фекир

Предупреждения:

Дальберт, 25; Данте, 72; Балотелли, 85 - Морель, 21; Дардер, 43; Гаспар, 80

Удаления:

нет - Фекир, 28

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

14 октября 21:45, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

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