«Ницца» победила «Лион» и довела свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до девяти матчей
В матче девятого тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле победила «Лион» со счетом 2:0.
Счет в матче на пятой минуте встречи открыл защитник хозяев Пол Байсс. На 76-й минуте Жан-Микель Сери установил окончательный счет встречи, удвоив преимущество «Ниццы».
На 28-й минуте Набил Фекир получил прямую красную карточку, оставив «львов» в меньшинстве.
После этой встречи подопечные Люсьена Фавра с 23 очками закрепились на первой строчке
таблицы, а команда из «Лиона» расположилась на пятой строчке, имея в активе 13
очков.
Стоит отметить, что в последних девяти встречах Первой лиги Франции «Ницца» одержала две ничьих и семь побед.
Матч
Голы
Состав
Ницца: Кардинале, Дальберт, Данте, Перейра, Сарр, Байсс, Сипрьен, Вальтер, Бельханда (Эссерик, 90), Сери (Козьелло, 83), Балотелли (Плеа, 87)
Лион: Лопеш, Янга-Мбива (Геззаль, 46), Маммана, Рыбус, Морель, Гаспар (Рафаэл, 83), Ферри (Ляказетт, 64), Толиссо, Гоналонс, Дардер, Фекир
Предупреждения:
Дальберт, 25; Данте, 72; Балотелли, 85 - Морель, 21; Дардер, 43; Гаспар, 80
Удаления:
нет - Фекир, 28
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
14 октября 21:45, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция