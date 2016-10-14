«Ницца» победила «Лион» и довела свою беспроигрышную серию в Лиге 1 до девяти матчей

В матче девятого тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле победила «Лион» со счетом 2:0.

Счет в матче на пятой минуте встречи открыл защитник хозяев Пол Байсс. На 76-й минуте Жан-Микель Сери установил окончательный счет встречи, удвоив преимущество «Ниццы».

На 28-й минуте Набил Фекир получил прямую красную карточку, оставив «львов» в меньшинстве.

После этой встречи подопечные Люсьена Фавра с 23 очками закрепились на первой строчке таблицы, а команда из «Лиона» расположилась на пятой строчке, имея в активе 13 очков.

Стоит отметить, что в последних девяти встречах Первой лиги Франции «Ницца» одержала две ничьих и семь побед.