«Дандолк» разгромил «Шемрок Роверс» в чемпионате Ирландии

Футболисты «Дандолка» одержали победу над «Шемрок Роверс» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Ирландии со счетом 3:0.

Все голы подопечные Стивена Кенни забили во втором тайме. Отличились защитники Брейн Гартленд и Дэйн Мэсси, а также форвард Киаран Килдафф.

Набрав 68 очков в 29 играх, «Дандолк» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. 17 октября подопечные Кенни в вынесенном матче 29-го тура сыграют на выезде против «Лонгфорд Таун».

Напомним, 20 октября «Дандолк» примет в Дублине «Зенит» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. После двух туров ирландская команда занимает второе место в группе D, имея в активе четыре очка и отставая от сине-бело-голубых на два очка.