«Амкар» - «Локомотив». Начало текстовой трансляции – 14:30 мск
В
субботу в матче десятого тура чемпионата России сыграют пермский «Амкар» и
московский «Локомотив».
Их
матч пройдет в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 14:30 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После девяти игр у «Амкара» было 16 очков. Он находился на пятом месте в турнирной таблице. У «Локомотива» было восемь очков. Железнодорожники шли 13-ми.
Матч
Место и дата
15 октября 14:30, Звезда, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически