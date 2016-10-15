«Амкар» - «Локомотив». Начало текстовой трансляции – 14:30 мск

В субботу в матче десятого тура чемпионата России сыграют пермский «Амкар» и московский «Локомотив».

Их матч пройдет в Перми на стадионе «Звезда» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После девяти игр у «Амкара» было 16 очков. Он находился на пятом месте в турнирной таблице. У «Локомотива» было восемь очков. Железнодорожники шли 13-ми.