«Рубин» - «Крылья Советов». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск
В субботу
в матче десятого тура чемпионата России сыграют казанский «Рубин» и самарские
«Крылья Советов».
Их
матч пройдет в Казани на «Казань-Арене» и начнется в 17:00 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После девяти игр у «Рубина» было девять очков. Казанский клуб занимал десятое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Крыльев Советов» было шесть очков. Самарский клуб шел 15-м.
Матч
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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