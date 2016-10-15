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«Рубин» - «Крылья Советов». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В субботу в матче десятого тура чемпионата России сыграют казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов».

Их матч пройдет в Казани на «Казань-Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После девяти игр у «Рубина» было девять очков. Казанский клуб занимал десятое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Крыльев Советов» было шесть очков. Самарский клуб шел 15-м.

Матч

Рубин - Крылья Советов

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

15 октября 17:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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