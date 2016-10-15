«Спартак» - «Ростов». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
В
субботу в матче десятого тура чемпионата России сыграют московский «Спартак» и
«Ростов».
Их
матч пройдет в Москве на «Открытии Арене» и начнется в 19:30 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После девяти игр у «Спартака» было 19 очков. Красно-белые занимали первое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Ростова» было 16 очков. Подопечные Курбана Бердыева шли четвертыми.
Матч
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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