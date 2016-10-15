«Спартак» - «Ростов». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

В субботу в матче десятого тура чемпионата России сыграют московский «Спартак» и «Ростов».

Их матч пройдет в Москве на «Открытии Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После девяти игр у «Спартака» было 19 очков. Красно-белые занимали первое место в турнирной таблице РФПЛ. У «Ростова» было 16 очков. Подопечные Курбана Бердыева шли четвертыми.