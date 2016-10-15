«Факел» - «Динамо». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

В субботу в матче 17-го тура Футбольной национальной лиги сыграют воронежский «Факел» и московское «Динамо».

Их матч пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. Не пропустите!

После 16 игр у «Динамо» было 39 очков. Бело-голубые занимали первое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Факела» было 26 очков. Он шел третьим.