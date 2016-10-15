«Факел» - «Динамо». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск
В субботу
в матче 17-го тура Футбольной национальной лиги сыграют воронежский «Факел» и
московское «Динамо».
Их
матч пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 17:00
по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
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После 16 игр у «Динамо» было 39 очков. Бело-голубые занимали первое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Факела» было 26 очков. Он шел третьим.
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция
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