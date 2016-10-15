«Спартак» - «Сибирь». Начало текстовой трансляции – 13:00 мск

В субботу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Спартак» из Москвы и «Сибирь» из Новосибирска.

Их матч пройдет в Москве в Лужниках и начнется в 13:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 19 игр у «Спартака» было 22 очка. Он шел предпоследним, 13-м, в турнирной таблице Западной конференции. У «Сибири» после 20 матчей было 30 очков. Она занимала пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.