«Спартак» - «Сибирь». Начало текстовой трансляции – 13:00 мск
В субботу
в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Спартак»
из Москвы и «Сибирь» из Новосибирска.
Их
матч пройдет в Москве в Лужниках и начнется в 13:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 19 игр у «Спартака» было 22 очка. Он шел предпоследним, 13-м, в турнирной таблице Западной конференции. У «Сибири» после 20 матчей было 30 очков. Она занимала пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Матч
Место и дата
15 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция
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