Манчини может стать главным тренером «Марселя»
В списке кандидатов на пост главного тренера «Марселя» есть итальянский
специалист Роберто Манчини. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Football Italia, сейчас клуб находится в процессе продажи американскому бизнесмену Франку
Маккурту. Когда сделка осуществится, Маккурт планирует пригласить Манчини на
пост главного тренера.
При этом итальянский специалист остается кандидатом на пост главного
тренера сборной Англии. После коррупционного скандала оттуда ушел Сэм Эллардайс. И.о. главного
тренера сборной Англии является Гарет Саутгейт.
Напомним, что Манчини остается без работы с августа, когда он по взаимному
согласию расторг контракт с «Интером».
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