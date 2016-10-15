Матч ЦСКА – «Уфа» посетили всего 9800 человек

В матче 10-го тура премьер-лиги ЦСКА на своем поле обыграл «Уфу» – 1:0.

По данным РФПЛ, матч посетили всего 9800 человек. Это была третья игра армейцев на новом стадионе «Арена ЦСКА». Напомним, что аудитория первого матча (с «Тереком») составила 26420 человек, аудитория второго матча (с «Краснодаром») – 14080.

Таким образом, средняя посещаемость ЦСКА на текущий момент составляет 16767 человек. Это третий показатель сезона после «Спартака» (29273) и «Зенита» (17938).