Матч ЦСКА – «Уфа» посетили всего 9800 человек
В матче 10-го тура премьер-лиги ЦСКА на своем поле обыграл «Уфу» – 1:0.
По данным РФПЛ, матч посетили всего 9800 человек. Это была третья игра армейцев на новом стадионе «Арена ЦСКА». Напомним, что аудитория первого матча (с «Тереком») составила 26420 человек, аудитория второго матча (с «Краснодаром») – 14080.
Таким образом, средняя посещаемость ЦСКА на текущий момент составляет 16767 человек. Это третий показатель сезона после «Спартака» (29273) и «Зенита» (17938).
Матч
Голы
Березуцкий В. 18 (1:0).
Состав
ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Щенников, Головин, Вернблум, Тошич (Миланов, 79), Натхо, Ионов (Траоре, 66), Гордюшенко (Березуцкий А., 90)
Уфа: Лунев, Сухов, Никитин, Аликин, Васин, Безденежных, Засеев (Ванек, 69), Стоцкий, Игбун (Абдулавов, 80), Сысуев (Кротов, 61), Фатай
Предупреждения:
Головин, 10; Вернблум, 51; Тошич, 59 - Безденежных, 24; Кротов, 70
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
14 октября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция