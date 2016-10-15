Евгений Пашутин: Беру на себя ответственность за поражение от «Барселоны»

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин готов взять на себя ответственность за поражение на старте Евролиги от испанской «Барселоны».

«Мы планировали играть матч от защиты, контролировать ритм «Барселоны». В начале не все получалось, Джастин Доллман забил много очков. Потом мы сделали коррекцию игры, «Барселона» забила за 20 минут 20 очков. Была концентрация в защите у нас, хорошо двигали мяч. Но при счете «плюс 14» психологически мы вели себя неправильно. Рано поверили в победу, хотели каждый мяч завести в кольцо. Игра была в наших руках. Мы сами ее проиграли. Я беру ответственность за это», - приводит «Р-Спорт» слова Пашутина.

УНИКС проиграл в пятницу «Барселоне» в Казани со счетом 63:69, хотя по ходу встречи казанская команда вела с разницей более 10 очков.