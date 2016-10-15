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Евгений Пашутин: Беру на себя ответственность за поражение от «Барселоны»

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Евгений Пашутин готов взять на себя ответственность за поражение на старте Евролиги от испанской «Барселоны».

«Мы планировали играть матч от защиты, контролировать ритм «Барселоны». В начале не все получалось, Джастин Доллман забил много очков. Потом мы сделали коррекцию игры, «Барселона» забила за 20 минут 20 очков. Была концентрация в защите у нас, хорошо двигали мяч. Но при счете «плюс 14» психологически мы вели себя неправильно. Рано поверили в победу, хотели каждый мяч завести в кольцо. Игра была в наших руках. Мы сами ее проиграли. Я беру ответственность за это», - приводит «Р-Спорт» слова Пашутина.

УНИКС проиграл в пятницу «Барселоне» в Казани со счетом 63:69, хотя по ходу встречи казанская команда вела с разницей более 10 очков.

Матч

УНИКС - Барселона - 63:69

Состав

УНИКС: Лэнгфорд (14), Уильямс (12), Понкрашов (10)

Барселона: Долльман (23), Наварро (13), Томич (13)

Место и дата

14 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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