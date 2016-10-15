Виталий Мутко: Политическая договоренность с бразильцами достигнута, осталось выбрать дату для товарищеской игры
Министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза
Виталий Мутко подтвердил, что российская и бразильская сторона достигли устной
договоренности о проведении товарищеского матча в 2017 году на территории
России.
«Мы
очень много говорили с президентом бразильской федерации. Он нас очень любит и
говорит, что его футболисты хотят приехать в Россию, сыграть с нами. Бразильцы
любят Россию и очень хотят к нам приехать. Политическая стопроцентная договоренность
есть, теперь надо выбрать дату», -
сказал Мутко в эфире программы «Все на матч» телеканала «Матч ТВ».
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