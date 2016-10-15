Виталий Мутко: Политическая договоренность с бразильцами достигнута, осталось выбрать дату для товарищеской игры

Министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко подтвердил, что российская и бразильская сторона достигли устной договоренности о проведении товарищеского матча в 2017 году на территории России.

«Мы очень много говорили с президентом бразильской федерации. Он нас очень любит и говорит, что его футболисты хотят приехать в Россию, сыграть с нами. Бразильцы любят Россию и очень хотят к нам приехать. Политическая стопроцентная договоренность есть, теперь надо выбрать дату», - сказал Мутко в эфире программы «Все на матч» телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Мутко сообщил, что открытие стадиона «Лужники» состоится в июне 2017 года матчем либо с Бразилией, либо с Аргентиной.