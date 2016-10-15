Кит Лэнгфорд: Я плохо защищался против Наварро
Американский защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд заявил, что его
ошибки в атаке и защите помешали казанской команде довести до победы матч
Евролиги с испанской «Барселоной».
«Я виноват в том, что не защищался как следует против Наварро в
концовке матча. Это моя самая большая ошибка. Я бы не сказал, что он и Тайрис
Райс убили нас в атаке, но в концовке мы не сыграли против них, как должны
были», - приводит «Р-Спорт»
слова Лэнгфорда.
УНИКС проиграл «Барселоне» в пятницу в Казани со счетом 63:69, хотя по ходу встречи казанская команда вела с разницей более 10 очков. Лэнгфорд реализовал 5 из 16 бросков с игры, а Наварро в четвертой четверти набрал 11 очков.
Матч
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (14), Уильямс (12), Понкрашов (10)
Барселона: Долльман (23), Наварро (13), Томич (13)
Место и дата
14 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция