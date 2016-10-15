Кит Лэнгфорд: Я плохо защищался против Наварро

Американский защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд заявил, что его ошибки в атаке и защите помешали казанской команде довести до победы матч Евролиги с испанской «Барселоной».

«Я виноват в том, что не защищался как следует против Наварро в концовке матча. Это моя самая большая ошибка. Я бы не сказал, что он и Тайрис Райс убили нас в атаке, но в концовке мы не сыграли против них, как должны были», - приводит «Р-Спорт» слова Лэнгфорда.

УНИКС проиграл «Барселоне» в пятницу в Казани со счетом 63:69, хотя по ходу встречи казанская команда вела с разницей более 10 очков. Лэнгфорд реализовал 5 из 16 бросков с игры, а Наварро в четвертой четверти набрал 11 очков.