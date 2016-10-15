Артем Параховский: «Барселона» наказала нас за потерю концентрации
Центровой казанского УНИКСа Артем Параховский признался, что
баскетболисты его команды рано поверили в победу в матче Евролиги с испанской
«Барселоной» и были наказаны за это.
«Мы потеряли концентрацию. Видимо, посчитали, что матч выигран за
пять минут до конца. Соперник наказал нас за это. Стали делать поспешные
броски, не успевали в защите. Это привело к поражению. Мы не будем складывать
руки. Сезон длинный. Потенциал у нас есть, будем его использовать»,
- приводит «Р-Спорт» слова Параховского.
УНИКС проиграл «Барселоне» в пятницу в Казани со счетом 63:69, хотя по ходу встречи казанская команда вела с разницей более 10 очков. Лэнгфорд реализовал 5 из 16 бросков с игры, а Наварро в четвертой четверти набрал 11 очков.
Матч
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (14), Уильямс (12), Понкрашов (10)
Барселона: Долльман (23), Наварро (13), Томич (13)
Место и дата
14 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция