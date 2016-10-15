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Артем Параховский: «Барселона» наказала нас за потерю концентрации

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Центровой казанского УНИКСа Артем Параховский признался, что баскетболисты его команды рано поверили в победу в матче Евролиги с испанской «Барселоной» и были наказаны за это.

«Мы потеряли концентрацию. Видимо, посчитали, что матч выигран за пять минут до конца. Соперник наказал нас за это. Стали делать поспешные броски, не успевали в защите. Это привело к поражению. Мы не будем складывать руки. Сезон длинный. Потенциал у нас есть, будем его использовать», - приводит «Р-Спорт» слова Параховского.

УНИКС проиграл «Барселоне» в пятницу в Казани со счетом 63:69, хотя по ходу встречи казанская команда вела с разницей более 10 очков. Лэнгфорд реализовал 5 из 16 бросков с игры, а Наварро в четвертой четверти набрал 11 очков.

Матч

УНИКС - Барселона - 63:69

Состав

УНИКС: Лэнгфорд (14), Уильямс (12), Понкрашов (10)

Барселона: Долльман (23), Наварро (13), Томич (13)

Место и дата

14 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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