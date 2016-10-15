Ефимова и Коровин выиграли второй этап Кубка России в парах
Московские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин первенствовали
в парах на втором этапе Кубка России, который проходит в Йошкар-Оле.
Ефимова и Коровин откатали короткую программу с третьим
результатом (55,94 балла), но в пятницу были первыми в произвольной программе
(110,62) и, набрав в сумме 166,56 балла, одержали победу на этапе.
Второе место заняли Богдана Лукашевич и Александр Степанов из
Санкт-Петербурга (151,46), а третьими стали представители Свердловской области
Елизавета Жук и Егор Бритков (150,48).
Соревнования в Йошкар-Оле завершатся 15 октября.
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