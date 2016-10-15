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Ефимова и Коровин выиграли второй этап Кубка России в парах

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Московские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин первенствовали в парах на втором этапе Кубка России, который проходит в Йошкар-Оле.

Ефимова и Коровин откатали короткую программу с третьим результатом (55,94 балла), но в пятницу были первыми в произвольной программе (110,62) и, набрав в сумме 166,56 балла, одержали победу на этапе.

Второе место заняли Богдана Лукашевич и Александр Степанов из Санкт-Петербурга (151,46), а третьими стали представители Свердловской области Елизавета Жук и Егор Бритков (150,48).

Соревнования в Йошкар-Оле завершатся 15 октября.

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