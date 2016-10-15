Алексей Кудашов: Содержание игры «Локомотива» далеко от идеала

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после победы над «Медвешчаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги выразил удовлетворение от результата, но посетовал на проблемы в игре.

«Задача сегодня стояла выиграть. Конечно, мы понимаем, что содержание игры далеко от идеала, но результат выполнен. Всех с победой. В прошлом матче мы обе шайбы забросили в большинстве. Мы видим проблему, пытаемся ее исправить, мы не сидим сложа руки. Я знаю потенциал своих игроков, поэтому уверен, что мы добьемся своего», - приводит официальный сайт «Локомотива» стало Кудашова.

Встреча, прошедшая в пятницу в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.