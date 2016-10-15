Алексей Кудашов: Содержание игры «Локомотива» далеко от идеала
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после победы над «Медвешчаком»
в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги выразил
удовлетворение от результата, но посетовал на проблемы в игре.
«Задача сегодня стояла выиграть. Конечно, мы понимаем, что
содержание игры далеко от идеала, но результат выполнен. Всех с победой. В
прошлом матче мы обе шайбы забросили в большинстве. Мы видим проблему, пытаемся
ее исправить, мы не сидим сложа руки. Я знаю потенциал своих игроков, поэтому
уверен, что мы добьемся своего», - приводит официальный сайт «Локомотива» стало
Кудашова.
Встреча, прошедшая в пятницу в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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