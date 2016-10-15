Дмитрий Ефремов: Если «Оренбург» сохранит место в РФПЛ, то, возможно, и останусь в клубе
Выступающий за «Оренбург» на правах аренды полузащитник
Дмитрий Ефремов не исключает возможности остаться в клубе дольше, чем на один
сезон, при условии, что команда будет и дальше играть в Российской футбольной
премьер-лиге.
«Обычно у меня спрашивают, когда я в ЦСКА вернусь. Даже не знаю,
что сказать. Почему бы, может быть, и нет, если я здесь буду играть и мы будем
выступать в премьер-лиге», - приводит «Р-Спорт» слова Ефремова.
Ефремов, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, арендован «Оренбургом» до конца сезона-2016/17. На данный момент хавбек сыграл девять матчей, забил один гол. Оренбургский клуб (4 очка) занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РФПЛ, не одержав ни одной победы.
Матч
Место и дата
16 октября 16:30, Газовик, Текстовая трансляция