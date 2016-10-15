Краснодарское «Динамо» в гостях разгромило «Метар»
Волейболистки краснодарского «Динамо» уверенно победили челябинский «Метар»
в стартовом матче второго тура чемпионата России.
Встреча второго тура, прошедшая в пятницу в Челябинске, завершилась со
счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:18) в пользу гостей.
Таким образом, «Динамо» набрало шесть очков и вышло в лидеры чемпионата
России. У «Метара» по-прежнему нет очков.
«Динамо» следующий матч проведет 25 октября на своей площадке с московскими
одноклубницами, а «Метар» в этот же день в гостях встретится с казанским «Динамо».
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