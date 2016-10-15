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Константин Ушаков: По большому счету, у «Динамо» пока нет команды

Андрей Петухов
Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков после победы над «Метаром» в гостевом матче чемпионата России признал, что игра его подопечных пока далека от идеала.

«Игра сложилась не просто, и не сложно – средне. Готовились очень серьезно, были настроены только на победу. Изучали соперника, смотрели неплохую игру «Метара» с Екатеринбургом.  Что касается моей команды, всегда есть над чем работать. По большому счету, пока у нас нет команды. Есть отдельные люди – хорошие, квалифицированные мастера, но не команда.  Так что еще много предстоит сделать», - приводит официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола слова Ушакова.

Встреча второго тура, прошедшая в пятницу в Челябинске, завершилась со счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:18) в пользу гостей.

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