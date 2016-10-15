Константин Ушаков: По большому счету, у «Динамо» пока нет команды
Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков
после победы над «Метаром» в гостевом матче чемпионата России признал, что игра
его подопечных пока далека от идеала.
«Игра сложилась не просто, и не сложно – средне. Готовились
очень серьезно, были настроены только на победу. Изучали соперника, смотрели
неплохую игру «Метара» с Екатеринбургом. Что касается моей команды,
всегда есть над чем работать. По большому счету, пока у нас нет команды. Есть
отдельные люди – хорошие, квалифицированные мастера, но не команда. Так что
еще много предстоит сделать», - приводит официальный сайт Всероссийской
Федерации волейбола слова Ушакова.
Встреча второго тура, прошедшая в пятницу в Челябинске, завершилась со
счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:18) в пользу гостей.