Георгиос Барцокас: С УНИКСом получилась очень странная игра
Главный тренер «Барселоны» Георгиос Барцокас после победы
своей команды над казанским УНИКСом в выездном матче Евролиги признался, что
ждал от подопечных лучшей игры в атаке.
«Очень странная игра. Первый матч в Евролиге в сезоне. Мы шли
очко в очко, но я ждал от своей команды большего в нападении. Во второй и
третьей четвертях мы набрали по 10 очков, мы создавали мало моментов для
бросков, торопились. Мы хорошо сыграли в концовке матча в защите и в атаке. Мы
должны быть довольны исходом матча, но нам нужно многое улучшить (в своей
игре)», - приводит «Р-Спорт»
слова Барцокаса.
УНИКС проиграл в пятницу «Барселоне» в Казани со счетом 63:69, хотя по ходу встречи казанская команда вела с разницей более 10 очков.
Матч
Состав
УНИКС: Лэнгфорд (14), Уильямс (12), Понкрашов (10)
Барселона: Долльман (23), Наварро (13), Томич (13)
Место и дата
14 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция