Георгиос Барцокас: С УНИКСом получилась очень странная игра

Главный тренер «Барселоны» Георгиос Барцокас после победы своей команды над казанским УНИКСом в выездном матче Евролиги признался, что ждал от подопечных лучшей игры в атаке.

«Очень странная игра. Первый матч в Евролиге в сезоне. Мы шли очко в очко, но я ждал от своей команды большего в нападении. Во второй и третьей четвертях мы набрали по 10 очков, мы создавали мало моментов для бросков, торопились. Мы хорошо сыграли в концовке матча в защите и в атаке. Мы должны быть довольны исходом матча, но нам нужно многое улучшить (в своей игре)», - приводит «Р-Спорт» слова Барцокаса.

УНИКС проиграл в пятницу «Барселоне» в Казани со счетом 63:69, хотя по ходу встречи казанская команда вела с разницей более 10 очков.