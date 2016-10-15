Валерий Белов: Отмечу самоотдачу ребят во всей домашней серии
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов после
победы своей команды над «Слованом» в матче регулярного чемпионата
Континентальной хоккейной лиги похвалил подопечных за самоотдачу во всей
домашней серии.
«Первый
период был за нами. Потом и мы сыграли не как должны были, а соперник заставил.
А в целом по домашней серии я хочу отметить огромную самоотдачу ребят. Из пяти
игр на выезде были неплохие матчи, но в плане очков маловато, конечно, мы
привезли. Поэтому нам просто необходимы были эти шесть очков, чтобы включиться
опять в борьбу, попасть в восьмерку», - приводит «слова Белова
официальный сайт «Витязя».
Встреча, прошедшая в пятницу в Подольске, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. «Витязь» выиграл второй матч подряд и прервал трехматчевую победную серию «Слована».