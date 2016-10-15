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Валерий Белов: Отмечу самоотдачу ребят во всей домашней серии

Андрей Петухов
Источник:  ХК «Витязь»Комментарии

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов после победы своей команды над «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги похвалил подопечных за самоотдачу во всей домашней серии.

«Первый период был за нами. Потом и мы сыграли не как должны были, а соперник заставил. А в целом по домашней серии я хочу отметить огромную самоотдачу ребят. Из пяти игр на выезде были неплохие матчи, но в плане очков маловато, конечно, мы привезли. Поэтому нам просто необходимы были эти шесть очков, чтобы включиться опять в борьбу, попасть в восьмерку», - приводит «слова Белова официальный сайт «Витязя».

Встреча, прошедшая в пятницу в Подольске, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. «Витязь» выиграл второй матч подряд и прервал трехматчевую победную серию «Слована».

Матч

Витязь - Слован - 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Голы:

Аалтонен 1:15 (1:0). Копейкин (Ержабек), 15:52 (2:0 - бол.). Таффе (Чичу), 42:57 (2:1). Макеев (Семёнов, Аалтонен), 47:36 (3:1). Месарош 58:45 (3:2).

Место и дата

14 октября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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