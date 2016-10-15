Борис Скрынник: Иркутск примет ЧМ-2019 по хоккею с мячом

Президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Борис Скрынник сообщил, что мужской чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года пройдет в Иркутске.

«Решением исполкома чемпионат мира 2019 года пройдет в Иркутске, и мы надеемся, что соревнования пройдут там на новом стадионе. Власти Иркутской области гарантировали, что в городе будет новый крытый стадион», - приводит слова Скрынника официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.

Решение о проведении ЧМ-2019 в Иркутске было принято на заседании исполкома FIB, которое прошло в пятницу, 14 октября, в шведском Сандвикене. Кандидатура российского города была поддержана единогласно.