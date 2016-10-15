День в истории. Александру Филимонову – 43

15 октября свой 43-й день рождения отмечает бывший вратарь московского «Спартака», тульского «Арсенала», сборной России, а ныне голкипер «Долгопрудного» Александр Филимонов.

Филимонов дебютировал на профессиональном уровне еще в чемпионате СССР, когда в 1990 году выступал за «Сталь» из Чебоксар.

После этого в его карьере были: «Дружба» (Йошкар-Ола) (1991), «Факел» (Воронеж) (1992-1993), «Текстильщик» (Камышин) (1994-1995), «Спартак» (Москва) (1996-2001), «Динамо» (Киев) (2001-2002), «Уралан» (Элиста) (2002-2003), «Москва» (2004-2006), «Неа Саламина» (Кипр) (2007-2008), «Кубань» (Краснодар) (2008), «Локомотив» (Ташкент) (2009-2010), «Долгие Пруды» (Долгопрудный) (2011), «Арсенал» (Тула) (2012 – 2015), «Долгопрудный» (2015- по настоящее время).

В 2011-2012 годах Филимонов играл в пляжный футбол за «Локомотив» (Москва).

В составе «Спартака» Филимонов стал шестикратным чемпионом России (1996-2001), обладателем Кубка России (2008), четыре раза входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России (1997-2000).

За сборную России Филимонов провел 16 матчей с 1998 по 2002 годы и пропустил 12 голов. Голкипер входил в заявку команды на чемпионате мира 2002 года.

В составе сборной России по пляжному футболу Филимонов стал чемпионом мира 2011 года.