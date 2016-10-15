«Чикаго» на выезде уступил «Нэшвиллу»

Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Нэшвилле на льду «Бриджстоун Арены», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Пи Кей Суббэн, Роман Йози и Майк Фишер. У гостей отличились Маркус Крюгер и Никлас Яльмарссон.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин провел на льду 21 минуту, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «плюс один». Другой российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов отыграл 19 минут, нанес два броска в створ ворот соперника, схлопотал четыре минуты штрафа, завершив встречу с нулевым показателем полезности.

«Чикаго» потерпел второе поражение в сезоне, а «Нэшвилл» одержал первую победу.

16 октября в 03:30 (мск) «Нэшвилл» и «Чикаго» встретятся снова, но на льду «Блэкхоукс».