«Чикаго» на выезде уступил «Нэшвиллу»
Хоккеисты
«Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
нанесли поражение «Чикаго».
Встреча,
прошедшая в Нэшвилле на льду «Бриджстоун Арены», завершилась со счетом 3:2 в
пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Пи Кей Суббэн, Роман Йози и
Майк Фишер. У гостей отличились Маркус Крюгер и Никлас Яльмарссон.
Российский
нападающий гостей Артемий Панарин провел на льду 21 минуту, нанес один бросок,
окончив матч с показателем полезности «плюс один». Другой российский форвард «Чикаго»
Артем Анисимов отыграл 19 минут, нанес два броска в створ ворот соперника,
схлопотал четыре минуты штрафа, завершив встречу с нулевым показателем
полезности.
«Чикаго»
потерпел второе поражение в сезоне, а «Нэшвилл» одержал первую победу.
16 октября в 03:30 (мск) «Нэшвилл» и «Чикаго» встретятся снова, но на льду «Блэкхоукс».
Матч
Нэшвилл - Чикаго - 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
Голы:
Крюгер (Хосса, Хартман), 2:39 (0:1). Саббэн (Форсберг, Джохансен), 7:46 (1:1 - бол.). Хьялмарссон (Кит, Паник), 9:51 (1:2). Йоси (Фишер, Джохансен), 16:33 (2:2 - бол.). Фишер (Йоси, Джохансен), 36:36 (3:2 - бол.).
Место и дата
15 октября 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция