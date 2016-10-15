«Енисей» переиграл «Болльнес» и занял первое место в группе D

Красноярский «Енисей» на групповом этапе Кубка мира одержал три победы подряд.

Очередной жертвой красноярцев стал шведский клуб «Болльнес», в составе которого выступает много легенд шведского бенди. К 39-й минуте «Енисей» забил в ворота соперника пять безответных мячей. А до конца встречи позволил шведам лишь сократить разницу в счете (5:3).

В итоге «Енисей» занял первое место в группе D и теперь сыграет в четвертьфинале со второй командой квартета С.