Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Калгари»

Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Эдмонтону».

Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счетом 5:3 в пользу «Ойлерз». В составе хозяев отличились Шон Монахан, Михаэль Фролик и Юрки Йокипакка, а у гостей – Коннор Макдэвид, Марк Летестю, Джордан Эберле, а Леон Драйзайтль оформил дубль.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 16 октября в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Ванкувером», а «Эдмонтон» 17 октября в 02:00 (мск) примет «Баффало».