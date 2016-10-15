Дубль Драйзайтля помог «Эдмонтону» обыграть «Калгари»
Хоккеисты
«Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
уступили «Эдмонтону».
Встреча,
прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счетом
5:3 в пользу «Ойлерз». В составе хозяев отличились Шон Монахан, Михаэль Фролик
и Юрки Йокипакка, а у гостей – Коннор Макдэвид, Марк Летестю, Джордан Эберле, а
Леон Драйзайтль оформил дубль.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 16 октября в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Ванкувером», а «Эдмонтон» 17 октября в 02:00 (мск) примет «Баффало».
Матч
Калгари - Эдмонтон - 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
Голы:
Монахан (Энгелланд, Годро), 1:22 (1:0). Макдэвид (Эберле, Расселл), 7:45 (1:1). Фролик (Баклунд), 11:35 (2:1). Эберле (Макдэвид, Драйзайтль), 25:25 (2:2 - бол.). Драйзайтль (Лучич, Макдэвид), 41:28 (2:3 - бол.). Летесту 46:47 (2:4 - мен.). Йокипакка (Верстиг), 52:16 (3:4). Драйзайтль (Лучич, Нарс), 58:40 (3:5 - п.в.).
Место и дата
15 октября 04:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция