ЦСКА – «Уфа». Гости не нанесли ни одного удара в створ ворот
В матче 10-го тура премьер-лиги ЦСКА на своем поле обыграл «Уфу» – 1:0.
По данным InStat, «Уфа» превзошла армейцев по владению мячом – 53% против 47%, по передачам – 506 (точность – 82%) против 473 (82%), по выигранным единоборствам – 103 против 90, по обводкам – 33 (удачные – 67%) против 16 (63%). Команды нанесли по 9 ударов по воротам, но точнее были хозяева – 2 удара в створ против 0.
Самым бьющим игроком матча стал Безденежных – 5 ударов. Наибольшее количество передач сделал Васин – 75 (точность – 88%), а острых передач – Натхо – 8 (13%). В единоборства чаще всех вступал Головин – 32 (выиграл – 38%). Самым активным в дриблинге был Игбун – 7 обводок (5 удачных). Он же совершил наибольшее количество фолов – 5.
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Матч
Голы
Березуцкий В. 18 (1:0).
Состав
ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Щенников, Головин, Вернблум, Тошич (Миланов, 79), Натхо, Ионов (Траоре, 66), Гордюшенко (Березуцкий А., 90)
Уфа: Лунев, Сухов, Никитин, Аликин, Васин, Безденежных, Засеев (Ванек, 69), Стоцкий, Игбун (Абдулавов, 80), Сысуев (Кротов, 61), Фатай
Предупреждения:
Головин, 10; Вернблум, 51; Тошич, 59 - Безденежных, 24; Кротов, 70
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
14 октября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция