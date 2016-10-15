ЦСКА – «Уфа». Гости не нанесли ни одного удара в створ ворот

В матче 10-го тура премьер-лиги ЦСКА на своем поле обыграл «Уфу» – 1:0.

По данным InStat, «Уфа» превзошла армейцев по владению мячом – 53% против 47%, по передачам – 506 (точность – 82%) против 473 (82%), по выигранным единоборствам – 103 против 90, по обводкам – 33 (удачные – 67%) против 16 (63%). Команды нанесли по 9 ударов по воротам, но точнее были хозяева – 2 удара в створ против 0.

Самым бьющим игроком матча стал Безденежных – 5 ударов. Наибольшее количество передач сделал Васин – 75 (точность – 88%), а острых передач – Натхо – 8 (13%). В единоборства чаще всех вступал Головин – 32 (выиграл – 38%). Самым активным в дриблинге был Игбун – 7 обводок (5 удачных). Он же совершил наибольшее количество фолов – 5.