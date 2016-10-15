Марио Фернандес: Через год надеюсь дать интервью по-русски

Защитник ЦСКА Марио Фернандес сообщил, что в следующем году планирует давать интервью на русском языке.

- Говорить по-русски мне еще сложно, но каждый день беру уроки русского языка, стараюсь им заниматься. Я хочу как можно быстрее овладеть языком. Надеюсь, что через год, может быть, сумею дать интервью по-русски, без переводчика, – цитирует Фернандеса «Р-Спорт».

Фернандес в сентябре 2016 года получил российское гражданство и перестал считаться легионером. Защитник ЦСКА официально может выступать за сборную России.