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Марио Фернандес: Через год надеюсь дать интервью по-русски

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес сообщил, что в следующем году планирует давать интервью на русском языке. 

- Говорить по-русски мне еще сложно, но каждый день беру уроки русского языка, стараюсь им заниматься. Я хочу как можно быстрее овладеть языком. Надеюсь, что через год, может быть, сумею дать интервью по-русски, без переводчика, – цитирует Фернандеса «Р-Спорт».

Фернандес в сентябре 2016 года получил российское гражданство и перестал считаться легионером. Защитник ЦСКА официально может выступать за сборную России. 

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