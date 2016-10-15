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«Краснодар» продал все билеты на матч с «Шальке» за два дня

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Шальке» будет аншлаг, сообщает официальный сайт российской команды. 

Игра состоится на новом стадионе в Краснодаре, который вмещает 34 291 человек . Все билеты были распроданы за два дня. 

«Мы благодарны всем болельщикам за стремление поддерживать команду на трибунах нового стадиона! Ждем вас на всех домашних матчах «быков»!», - сообщается в заявлении клуба. 

Добавим, что встреча «Краснодар» — «Шальке» состоится 20-го октября и начнется в 20:00 по московскому времени. 

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