«Краснодар» продал все билеты на матч с «Шальке» за два дня

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Шальке» будет аншлаг, сообщает официальный сайт российской команды.

Игра состоится на новом стадионе в Краснодаре, который вмещает 34 291 человек . Все билеты были распроданы за два дня.

«Мы благодарны всем болельщикам за стремление поддерживать команду на трибунах нового стадиона! Ждем вас на всех домашних матчах «быков»!», - сообщается в заявлении клуба.

Добавим, что встреча «Краснодар» — «Шальке» состоится 20-го октября и начнется в 20:00 по московскому времени.