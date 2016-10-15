Кузнецова получила wild-card на «Кубок Кремля»
Российской теннисистке Светлане Кузнецовой была предоставлена wild-card для участия в теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет с 15 по 23 октября.
Также wild-card получила россиянка Анна Калинская и британка Йоханна Конта.
Россию на соревнованиях в Москве представят Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова и Анастасия Павлюченкова. Кроме того, 15 российских теннисисток будут пробиваться в основную сетку турнира через квалификацию.
Елизавета Куличкова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).
Виктория Каменская (Россия) — Ирина Хромачева (Россия).
Катержина Синякова (Чехия) — Марина Мельникова (Россия).
Полина Лейкина (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия).
Виктория Томова (Болгария) — Амина Аншба (Россия).
Ольга Говорцова (Беларусь) — Евгения Родина (Россия).
Ана Конюх (Хорватия) — Екатерина Александрова (Россия).
Тереза Мартинцова (Чехия) — Анастасия Пивоварова (Россия).
Паула Каня (Польша) — Анастасия Гасанова (Россия).
Наталья Вихлянцева (Россия) — Николь Гиббз (США).
Кагла Буюкаксай (Турция) — Валерия Соловьева (Россия).
Анна Блинкова (Россия) — Елица Костова (Болгария).
Олеся Первушина (Россия) — Надия Подороска (Аргентина).