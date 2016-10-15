Кузнецова получила wild-card на «Кубок Кремля»

Российской теннисистке Светлане Кузнецовой была предоставлена wild-card для участия в теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет с 15 по 23 октября.

Также wild-card получила россиянка Анна Калинская и британка Йоханна Конта.



Россию на соревнованиях в Москве представят Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова и Анастасия Павлюченкова. Кроме того, 15 российских теннисисток будут пробиваться в основную сетку турнира через квалификацию.

Елизавета Куличкова (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Виктория Каменская (Россия) — Ирина Хромачева (Россия).

Катержина Синякова (Чехия) — Марина Мельникова (Россия).

Полина Лейкина (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия).

Виктория Томова (Болгария) — Амина Аншба (Россия).

Ольга Говорцова (Беларусь) — Евгения Родина (Россия).

Ана Конюх (Хорватия) — Екатерина Александрова (Россия).

Тереза Мартинцова (Чехия) — Анастасия Пивоварова (Россия).

Паула Каня (Польша) — Анастасия Гасанова (Россия).

Наталья Вихлянцева (Россия) — Николь Гиббз (США).

Кагла Буюкаксай (Турция) — Валерия Соловьева (Россия).

Анна Блинкова (Россия) — Елица Костова (Болгария).

Олеся Первушина (Россия) — Надия Подороска (Аргентина).