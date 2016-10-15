Харитонов проведет бой 3 декабря в России

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов 3 декабря планирует провести поединок в России, сообщает «Интерфакс».

«Для меня выступление в России - это отличная возможность напомнить о себе на Родине и одновременно большая ответственность перед моими земляками. Я очень рад буду провести его на родной земле», - сказал Харитонов.

По словам бойца, контракт на бой уже подписан, имя соперника станет известно в ближайшее время. Поединок состоится под эгидой промоушена MixFace.

36-летний Харитонов за годы выступления в ММА одержал 23 победы, из них 13 нокаутом. Его последний бой состоялся 3 июля 2015 года в Астане - против Гарднера.