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Харитонов проведет бой 3 декабря в России

Елена Корсунская
Источник:  ИнтерфаксКомментарии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов 3 декабря планирует провести поединок в России, сообщает «Интерфакс».

«Для меня выступление в России - это отличная возможность напомнить о себе на Родине и одновременно большая ответственность перед моими земляками. Я очень рад буду провести его на родной земле», - сказал Харитонов. 

По словам бойца, контракт на бой уже подписан, имя соперника станет известно в ближайшее время. Поединок состоится под эгидой промоушена MixFace. 

36-летний Харитонов за годы выступления в ММА одержал 23 победы, из них 13 нокаутом. Его последний бой состоялся 3 июля 2015 года в Астане - против Гарднера. 

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