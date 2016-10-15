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Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Лос-Анджелес»

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» одержала гостевую победу над «Лос-Анджелесом». 

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Флайерс». Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел первый матч на новую команду, сыграв 20 минут. Проворов записал на свой счет голевую передачу. В составе победителей шайбы забросили Бойд Гордон, Шон Кутюрье (дубль) и Марк Штрайт. Все шайбы «Филадельфии» были заброшены во втором периоде. У хозяев отличились Дрю Даути и Брэйден Макнэбб.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Лос-Анджелес - Филадельфия - 2:4 (0:0, 1:4, 1:0)

Голы:

Гордон (Мэннинг, Казинс), 23:55 (0:1). Кутюрье (Гостисбеер, Конечны), 24:43 (0:2). Кутюрье (Ворачек, Конечны), 32:04 (0:3). Штрайт (Проворов, Казинс), 38:03 (0:4). Даути (Копитар), 38:52 (1:4). МакНэбб (Мартинес, Кинг), 43:01 (2:4).

Место и дата

15 октября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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