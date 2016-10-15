Александр Бубнов: Четвертая подряд неудача грозит «Спартаку» кадровыми последствиями

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч десятого тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов».

- Если рассматривать чисто игровую составляющую, то «Ростов» в последнее время выглядел предпочтительнее. Южане здорово действуют на контратаках, а у «Спартака» под вопросом участие в матче Промеса. Однако в конкретном случае большое значение будет иметь домашний фактор. Трибуны погонят красно-белых, для которых четвертая подряд неудача грозит кадровыми последствиями. Прогноз - 2:1 в пользу «Спартака», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября. После девяти туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Ростов» занимает четвертое место. Команды разделяют три очка.