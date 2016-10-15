Роналдиньо будет послом «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо может стать послом каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

На днях 36-летний футболист встретился с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу, с которым обсудил возможность своего возвращения в клуб. Бразилец будет помогать «Барселоне» продвигать свой бренд на мировом уровне.

Напомним, что Рональдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 годы. Он дважды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА, в период когда играл за испанцев.