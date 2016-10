Войтек Вольски: Мне повезло, что я сломал только шею. Все могло быть гораздо хуже

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольски прокомментировал травму, которую получил в матче с «Барысом».

Форвард получил ушиб спинного мозга и сломал два позвонка.

«Никогда бы не подумал, что скажу это, но мне повезло,что я сломал шею. Но на самом деле все могло быть гораздо хуже. Остаюсь оптимистом и надеюсь, что смогу полностью восстановиться в конце этого сезона», - цитирует Вольски журналист TSN Джино Рида.

Напомним, в игре с «Барысом», в попытке выбить шайбу, нападающий «Магнитки» неудачно врезался в борт. После столкновения Вольски был доставлен в больницу.

Just spoke with @WojtekWolski86 following the horrific incident on the ice yesterday. Asked me to pass this message on. pic.twitter.com/C1WcNOVsAR