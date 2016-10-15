Жозе Моуринью: Проблемы Руни в сборной Англии меня на касаются

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил о том, что нападающий Уэйн Руни готовится к матчу против «Ливерпуля» в плановом режиме.

- Проблемы Руни в сборной Англии меня не касаются. Он хорошо тренируется и готов сыграть против «Ливерпуля». Руни настроен позитивно, - заявил Моуринью.

Напомним, в матче квалификационного раунда ЧМ-2018 Словения - Англия Уэйн Руни остался на скамейке запасных.

Матч 8-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится 17 октября.

