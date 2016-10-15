Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Спартак- : -Сибирь
Футбол  Манчестер Сити- : -Эвертон
Футбол  Факел- : -Динамо
Футбол  Амкар- : -Локомотив
Футбол  Рубин- : -Крылья Советов
Футбол  Спартак- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: Проблемы Руни в сборной Англии меня на касаются

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  MetroКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил о том, что нападающий Уэйн Руни готовится к матчу против «Ливерпуля» в плановом режиме.

- Проблемы Руни в сборной Англии меня не касаются. Он хорошо тренируется и готов сыграть против «Ливерпуля». Руни настроен позитивно, - заявил Моуринью.

Напомним, в матче квалификационного раунда ЧМ-2018 Словения - Англия Уэйн Руни остался на скамейке запасных.

Матч 8-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится 17 октября.

Матч

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Место и дата

17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антонио Конте: Пытаюсь узнать, кто поставил деньги на мою отставкуГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о своей возможной отставке.Юрген Клопп: Не могу поверить, что «Ливерпулю» придется сыграть два матча за 48 часовГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике плотный календарь матчей английской премьер-лиги.«Барселона» в Манчестере. Что смотреть на выходных«Барселона» в Манчестере. Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет самые интересные матчи выходных в европейском футболе.АПЛ. 8-й тур. «Челси» - «Лестер», «Манчестер Сити» - «Эвертон» и другие матчиРезультаты матчей восьмого тура чемпионата Англии.Антонио Конте: Канте – фантастический игрокГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Лестером». Напомним, что командам предстоит сыграть в восьмом туре чемпионата Англии.Антонио Конте: К матчу с «Лестером» у меня есть четыре защитника. Нужно выбрать троихГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Лестером». Напомним, что командам предстоит сыграть в восьмом туре чемпионата Англии.Жозе Моуринью: Мне нравится, когда моих игроков вызывают в сборныеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал вызов своих подопечных в национальные команды.Маруан Шамах: Арсен Венгер вытеснил меня из командыЭкс-нападающий лондонского «Арсенала» Маруан Шамах раскритиковал главного тренера «канониров» Арсена Венгера.Купить любой ценой. Какие игроки нужны «Манчестер Сити»Купить любой ценой. Какие игроки нужны «Манчестер Сити»Зимой боссы «Манчестер Сити» готовы выделить главному тренеру Хосепу Гвардиоле 150 миллионов фунтов на трансферы.«Ливерпуль» установил потолок зарплат для 17-летних игроков в первый год контрактаВ «Ливерпуле» теперь будет действовать ограничение зарплат молодых игроков. Такое решение принял главный тренер команды Юрген Клопп.Юрген Клопп признан тренером месяца в АПЛГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером АПЛ по итогам сентября.«Вольфсбург» претендует на ДепаяПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай может переехать в чемпионат Германии.Батшуайи не намерен покидать «Челси» и планирует завоевать место в основе «синих»Переезд в чемпионат Италии не входит в планы форварда Миши Батшуайи. Об этом сообщает издание The Sun.Дети Ибрагимовича поступили в академию «Манчестер Юнайтед»Дети форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича Макс (10 лет) и Винсент (8 лет) стали футболистами детской команды «красных дьяволов».«Ювентус», а также три клуба из Примеры претендуют на КасорлуПолузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла может покинуть команду летом 2017 года.Фелан стал главным тренером «Халл Сити»Как сообщает официальный сайт «Халл Сити», главным тренером команды назначен Майк Фелан.«Манчестер Юнайтед» придется заплатить за Бэйла 500 млн евроКак сообщает Cadena SER, руководство мадридского «Реала» и полузащитник Гарет Бэйл близки к подписанию нового контракта.Виллиан не сыграет с «Лестером» из-за смерти мамыПолузащитник «Челси» Виллиан не сыграет в матче с «Лестером», который состоится в рамках 8-го тура АПЛ.«Тоттенхэм» готов выложить за Иско 45 млн евроПолузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон Суарес может покинуть команду в январе 2017 года.Василий Уткин: Приход Венгера – идеальный вариант для сборной АнглииИзвестный комментатор, обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин считает, что тренер «Арсенала» Арсен Венгер подходит сборной Англии.

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение