Макдэвид возглавил гонку бомбардиров в НХЛ

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вышел на первое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

В двух стартовых матчах чемпионата 19-летний форвард набрал 6 очков (3 гола + 3 результативные передачи).

McDavid (3-3--6) is first #Oilers player with 6 or more pts in team's first 2 games of season since Gretzky in '87-88 (1-5--6). @EliasSports pic.twitter.com/KDpimXUMnE