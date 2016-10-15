Макдэвид возглавил гонку бомбардиров в НХЛ
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вышел на первое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.
В двух стартовых матчах чемпионата 19-летний форвард набрал 6 очков (3 гола + 3 результативные передачи).
McDavid (3-3--6) is first #Oilers player with 6 or more pts in team's first 2 games of season since Gretzky in '87-88 (1-5--6). @EliasSports pic.twitter.com/KDpimXUMnE— NHL Public Relations (@PR_NHL) 15 октября 2016 г.
Макдэвид был выбран «Нефтяниками» на драфте НХЛ 2015 года под первым номером. Весной текущего года в России он стал чемпионом мира, а на Кубке мира-2016 сыграл за сборную молодых звезд Северной Америки.
Коннор стал самым молодым капитаном в истории лиги.
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