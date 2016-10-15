Максим Калиниченко: Луческу давит на арбитров, он очень грамотный стратег

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает тренера «Зенита» Мирчу Луческу грамотным стратегом.

- Мирча всегда ругает соперника, если тот после поражения вешает всех собак на судей. Мистер всегда говорит: не нойте, а играйте в футбол. То есть давит на арбитров и всех остальных, чтобы те считали «Зенит» самым лучшим. Луческу - очень грамотный стратег, а это его почерк. Просто посмотрите, как Луческу высказывался после неудач «Шахтера». В принципе я к этому нормально отношусь: тренер должен стоять за свою команду горой, - цитирует Калиниченко «Спорт-Экспресс».

Споры по поводу судейства возникли после матча между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2), прошедшего 2 октября в Санкт-Петербурге. На игре работали арбитры во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В этом матче Иванов назначил в ворота москвичей два пенальти и «забыл» удалить защитника питерцев Доменико Кришито.

