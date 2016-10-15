Юрген Клопп: Не могу поверить, что «Ливерпулю» придется сыграть два матча за 48 часов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике плотный календарь матчей английской премьер-лиги.

- Приятно быть признанным лучшим тренером месяца, но, к сожалению, секунду назад я узнал об изменениях в календаре. И я не очень этим доволен. Не могу поверить, что между «Сити» и «Сандерлендом» у нас будет менее 48 часов на подготовку.

Я бы никогда не сказал, что Boxing Day – это плохо, мне это нравится. Но когда два матча проходят через день, невольно возникает вопрос: «Почему мы играем 2 января?» Это такая местная особенность? Из-за школьных каникул?

Вы спрашиваете меня про травмы наших игроков. А между матчами всего 48 часов. Потом вы скажете: «Почему плохо сыграли?» или «У «Ливерпуля» опять травмы».

Как готовить команду в таких условиях? Играть вполсилы против «Сити», потому что в понедельник будет матч с «Сандерлендом»? Едва ли это правильно и осуществимо.



Все задаются вопросом, почему сборная Англии не добивается успехов на крупных турнирах. Спросите, что делают под Новый год в других странах. Там сидят на диване и смотрят английский футбол, - заявил Клопп.

17 октября в 8-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед».