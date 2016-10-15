Вратарь «Лос-Анджелеса» Квик пропустит 3-4 месяца из-за травмы

Основной вратарь «Лос-Анджелес Кингс» Джонатан Квик получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

30-летний вратарь получил травму паха уже в первом периоде, после чего он был заменен. По прогнозам врачей, срок восстановления Квика после операции составит от 3 до 4 месяцев.

Он был основным голкипером сборной США на Олимпиаде-2014 в Сочи и на Кубке мира-2016.

В составе «Королей» Джонатан Квик дважды завоевывал Кубок Стэнли.