Вратарь «Лос-Анджелеса» Квик пропустит 3-4 месяца из-за травмы
Основной вратарь «Лос-Анджелес Кингс» Джонатан Квик получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».
30-летний вратарь получил травму паха уже в первом периоде, после чего он был заменен. По прогнозам врачей, срок восстановления Квика после операции составит от 3 до 4 месяцев.
Он был основным голкипером сборной США на Олимпиаде-2014 в Сочи и на Кубке мира-2016.
В составе «Королей» Джонатан Квик дважды завоевывал Кубок Стэнли.
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