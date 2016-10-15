Леонид Слуцкий: Перед матчем с «Уфой» понимали, что состояние Траоре неоптимальное
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, почему нападающий Ласина Траоре остался на скамейке запасных в матче с «Уфой» (1:0) в десятом туре РФПЛ.
- Траоре по семейным обстоятельствам пропустил тренировочный микроцикл, только два занятия отработал в общей группе, и мы понимали, что его состояние будет неоптимальным, - цитирует Слуцкого официальный сайт ЦСКА.
ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в лидеры чемпионата. Единственный гол в матче забил на 18-й минуте защитник армейцев Василий Березуцкий, с передачи Зорана Тошича.
Матч
Голы
Березуцкий В. 18 (1:0).
Состав
ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Щенников, Головин, Вернблум, Тошич (Миланов, 79), Натхо, Ионов (Траоре, 66), Гордюшенко (Березуцкий А., 90)
Уфа: Лунев, Сухов, Никитин, Аликин, Васин, Безденежных, Засеев (Ванек, 69), Стоцкий, Игбун (Абдулавов, 80), Сысуев (Кротов, 61), Фатай
Предупреждения:
Головин, 10; Вернблум, 51; Тошич, 59 - Безденежных, 24; Кротов, 70
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
14 октября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция