Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Спартак- : -Сибирь
Футбол  Манчестер Сити- : -Эвертон
Футбол  Факел- : -Динамо
Футбол  Амкар- : -Локомотив
Футбол  Рубин- : -Крылья Советов
Футбол  Спартак- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леонид Слуцкий: Перед матчем с «Уфой» понимали, что состояние Траоре неоптимальное

Елена Корсунская
Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, почему нападающий Ласина Траоре остался на скамейке запасных в матче с «Уфой» (1:0) в десятом туре РФПЛ.

- Траоре по семейным обстоятельствам пропустил тренировочный микроцикл, только два занятия отработал в общей группе, и мы понимали, что его состояние будет неоптимальным, - цитирует Слуцкого официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в лидеры чемпионата. Единственный гол в матче забил на 18-й минуте защитник армейцев Василий Березуцкий, с передачи Зорана Тошича.

Матч

ЦСКА - Уфа - 1:0 (1:0)

Голы

Березуцкий В. 18 (1:0).

Состав

ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Щенников, Головин, Вернблум, Тошич (Миланов, 79), Натхо, Ионов (Траоре, 66), Гордюшенко (Березуцкий А., 90)

Уфа: Лунев, Сухов, Никитин, Аликин, Васин, Безденежных, Засеев (Ванек, 69), Стоцкий, Игбун (Абдулавов, 80), Сысуев (Кротов, 61), Фатай

Предупреждения:

Головин, 10; Вернблум, 51; Тошич, 59 - Безденежных, 24; Кротов, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

14 октября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
РФПЛ. 10-й тур. «Амкар» – «Локомотив», «Спартак» – «Ростов» и другие матчиВсе матчи 10-го тура чемпионата России по футболу на Sovsport.ru.Александр Бубнов: Положение «Локомотива» очень тяжелое, железнодорожникам надо побеждать «Амкар»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч десятого тура РФПЛ «Амкар» - «Локомотив».Промес начал заниматься в тренажерном залеПолузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает тренироваться по индивидуальной программе.Максим Калиниченко: Луческу давит на арбитров, он очень грамотный стратегБывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко считает тренера «Зенита» Мирчу Луческу грамотным стратегом.Александр Бубнов: Четвертая подряд неудача грозит «Спартаку» кадровыми последствиямиФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч десятого тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов».Марио Фернандес: Через год надеюсь дать интервью по-русскиЗащитник ЦСКА Марио Фернандес сообщил, что в следующем году планирует давать интервью на русском языке.ЦСКА – «Уфа». Гости не нанесли ни одного удара в створ воротВ матче 10-го тура премьер-лиги ЦСКА на своем поле обыграл «Уфу» – 1:0.Валерий Рейнгольд: Даже без Промеса «Спартак» обязан «разорвать» «Ростов»Валерий Рейнгольд: Даже без Промеса «Спартак» обязан «разорвать» «Ростов»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подтвердил свою уверенность в том, что московский клуб в 10-м туре РФПЛ разгромит «Ростов».«Амкар» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции – 14:30 мскВ субботу в матче десятого тура чемпионата России сыграют пермский «Амкар» и московский «Локомотив».«Спартак» – «Ростов». Начало текстовой трансляции – 19:30 мскВ субботу в матче десятого тура чемпионата России сыграют московский «Спартак» и «Ростов».«Рубин» – «Крылья Советов». Начало текстовой трансляции – 17:00 мскВ субботу в матче десятого тура чемпионата России сыграют казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов».Дмитрий Ефремов: Если «Оренбург» сохранит место в РФПЛ, то, возможно, и останусь в клубеВыступающий за «Оренбург» на правах аренды полузащитник Дмитрий Ефремов не исключает возможности остаться в клубе дольше, чем на один сезон, при условии, что команда будет и дальше играть в Российской футбольной премьер-лиге.«Уфа» многоликая. Как команда Гончаренко играла со «Спартаком» и как – с ЦСКА«Уфа» многоликая. Как команда Гончаренко играла со «Спартаком» и как – с ЦСКАОбозреватель Sovsport.ru Михаил Борзыкин сравнивает игровые показатели «Уфы» в матчах с московскими клубами – «Спартаком» и ЦСКА.Матч ЦСКА – «Уфа» посетили всего 9800 человекВ матче 10-го тура премьер-лиги ЦСКА на своем поле обыграл «Уфу» – 1:0.Азамат Засеев: В матче с ЦСКА «Уфе» не повезлоПолузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в десятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.Марио Фернандес: Не хочу знать причины отстранения ЕременкоЗащитник ЦСКА Марио Фернандес поделился своим мнением о временном отстранении от футбола полузащитника Романа Еременко. Он сказал, что ему неинтересны причины этого.Денис Кулаков: Не заметил ничего необычного в судействе матча «Зенита» со «Спартаком»Полузащитник «Урала» Денис Кулаков в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о работе судей на матче «Зенит» - «Спартак», который состоялся 2 октября в Санкт-Петербурге (4:2).Леонарду Жардим: Завтра мы отдохнем и будем готовиться к матчу с ЦСКАГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями после матча против «Тулузы» в десятом туре чемпионата Франции. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:3.Евгений Гинер: Ходят слухи, что я банкрот...Евгений Гинер: Ходят слухи, что я банкрот...Президент ПФК ЦСКА после победы над «Уфой» вышел к прессе и сделал ряд важных заявлений.Евгений Гинер: У нас есть вопросы к УЕФА по отстранению ЕременкоПрезидент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал временное отстранение от футбола полузащитника команды Романа Еременко. Он отметил, что клуб ведет диалог с УЕФА по этому поводу.

Уфа
Уфакалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Ласина Траоре
Ласина Траоревсе новости
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение