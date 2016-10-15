Леонид Слуцкий: Перед матчем с «Уфой» понимали, что состояние Траоре неоптимальное

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, почему нападающий Ласина Траоре остался на скамейке запасных в матче с «Уфой» (1:0) в десятом туре РФПЛ.

- Траоре по семейным обстоятельствам пропустил тренировочный микроцикл, только два занятия отработал в общей группе, и мы понимали, что его состояние будет неоптимальным, - цитирует Слуцкого официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в лидеры чемпионата. Единственный гол в матче забил на 18-й минуте защитник армейцев Василий Березуцкий, с передачи Зорана Тошича.