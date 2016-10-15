«Луч-Энергия» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск»
«Луч-Энергия» одержал победу в Хабаровске в 17-м туре первенства ФНЛ (1:0).
Единственный гол на 86-й минуте забил нападающий «Луча-Энергии» Руслан Гордиенко, вышедший на замену.
Отметим, что дальневосточники обыграли «СКА-Хабаровск» на выезде впервые с 2011 года.
«Луч-Энергия» поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы первенства ФНЛ.
Матч
СКА-Хабаровск - Луч-Энергия - 0:1 (0:0)
Голы
Гордиенко 86 (0:1).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Иванов, Удалый, Микуцкис, Кацаев, Карасёв (Калинский, 77), Черевко, Дедечко, Булия (Кобялко, 61), Лескано (Корян, 61), Казанков (Никифоров, 46)
Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов, Насадюк, Коломыц, Грицаенко, Попов, Кашкавал (Пономаренко, 46), Килин (Минич, 88), Носов (Гордиенко, 73), Ребко (Машнев, 58), Михалёв
Предупреждения:
Черевко, 32; Кацаев, 90 - Кашкавал, 40; Попов, 90
Судья:
Денис Шпилев (Россия)
Место и дата
15 октября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция