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«Луч-Энергия» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Луч-Энергия» одержал победу в Хабаровске в 17-м туре первенства ФНЛ (1:0).

Единственный гол на 86-й минуте забил нападающий «Луча-Энергии» Руслан Гордиенко, вышедший на замену.

Отметим, что дальневосточники обыграли «СКА-Хабаровск» на выезде впервые с 2011 года.

«Луч-Энергия» поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы первенства ФНЛ.

Матч

СКА-Хабаровск - Луч-Энергия - 0:1 (0:0)

Голы

Гордиенко 86 (0:1).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Иванов, Удалый, Микуцкис, Кацаев, Карасёв (Калинский, 77), Черевко, Дедечко, Булия (Кобялко, 61), Лескано (Корян, 61), Казанков (Никифоров, 46)

Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов, Насадюк, Коломыц, Грицаенко, Попов, Кашкавал (Пономаренко, 46), Килин (Минич, 88), Носов (Гордиенко, 73), Ребко (Машнев, 58), Михалёв

Предупреждения:

Черевко, 32; Кацаев, 90 - Кашкавал, 40; Попов, 90

Судья:

Денис Шпилев (Россия)

Место и дата

15 октября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция


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