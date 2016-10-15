Промес начал заниматься в тренажерном зале
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес продолжает тренироваться по индивидуальной программе.
Футболист получил травму ноги в матче за сборную Голландии и пропустит ближайшую игру красно-белых в чемпионате России с «Ростовом».
«Я вернулся в Россию. Провожу отличную утреннюю сессию в тренажерном зале. Всем хорошего дня», - написал Промес в Instagram.
Напомним, что матч «Спартак» – «Ростов» состоится 15 октября в Москве на «Открытие Арене».
После 9 туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ростовчан на три очка.
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