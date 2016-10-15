Президент Международного паралимпийского комитета Филипп Крэйвен может покинуть свой пост

Президент Международного паралимпийского комитета Филипп Крэйвен покинет свой пост в конце декабря текущего года или в начале января 2017 года, сообщает «Российская газета».

Причины возможной отставки чиновника не называются. Крэйвен возглавляет МПК с 2001 года.

Он родился в 1950 году. После получения тяжелой травмы последние четыре десятилетия он передвигается только в инвалидной коляске.

Прошедшим летом Филипп Крэйвен огласил решение организации не допустить сборную России на летние Паралимпийские игры-2016 на основании сведений о допинге, приведенных в докладе Ричарда Макларена.

