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Антонио Конте: Пытаюсь узнать, кто поставил деньги на мою отставку

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

- Пытаюсь узнать, кто поставил на это деньги. Но сделать это не так-то просто.

Мне сложно обсуждать эту ситуацию, потому что сейчас я сконцентрирован на своей работе, на том, чтобы моя команда добилась прогресса. Мы хорошо общаемся как с игроками, так и с руководством, у нас теплые отношения с клубом. Никаких трений не происходит. Слухи о возможной отставке я встретил с улыбкой, - заявил Конте.

Накануне сразу несколько британских букмекерских контор сняли со своих линий котировки на увольнения Антонио Конте.

После семи туров «Челси» занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Конте возглавил лондонцев минувшим летом после того как покинул сборную Италии.

Матч

Челси - Лестер Сити

Место и дата

15 октября 14:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция



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