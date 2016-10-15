Александр Бубнов: Положение «Локомотива» очень тяжелое, железнодорожникам надо побеждать «Амкар»
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч десятого тура РФПЛ «Амкар» - «Локомотив».
- Положение «Локомотива» очень тяжёлое: железнодорожникам кровь из носу нужно побеждать. Вместе с тем подопечные Гаджи Гаджиева организованнее соперника, умеют грамотно обороняться, а у гостей большие проблемы в атаке. Прогноз - 0:0, - цитирует Бубнова Sportbox.
Напомним, что матч состоится сегодня в 14:30 мск. «Амкар» после девяти туров занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, «Локомотив» - 13-е.
Матч
Место и дата
15 октября 14:30, Звезда, Текстовая трансляция
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