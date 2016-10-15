Александр Бубнов: Положение «Локомотива» очень тяжелое, железнодорожникам надо побеждать «Амкар»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч десятого тура РФПЛ «Амкар» - «Локомотив».

- Положение «Локомотива» очень тяжёлое: железнодорожникам кровь из носу нужно побеждать. Вместе с тем подопечные Гаджи Гаджиева организованнее соперника, умеют грамотно обороняться, а у гостей большие проблемы в атаке. Прогноз - 0:0, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 14:30 мск. «Амкар» после девяти туров занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, «Локомотив» - 13-е.