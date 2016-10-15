Дэвид Хэй: Джошуа задавит Кличко как бульдозером, он победит задолго до финального гонга

Экс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Дэвид Хэй дал прогноз на исход возможного боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.

- Предвижу впечатляющее поражение Кличко. Джошуа молод, свеж, он - нокаутер, он сейчас на волне и разрушает своих соперников. А Владимир уже нет. Опасный парень, которым он когда-то был с со своим ударом справа, аккуратностью и быстрыми ногами, остался в прошлом. Сейчас он — тень прежнего Кличко.

Предполагаю, что Энтони победит его задолго до финального гонга. Просто переедет как бульдозером, - заявил Хэй.

Поединок чемпиона мира по версии IBF Энтони Джошуа с Владимиром Кличко предположительно состоится 10 декабря в Манчестере. Однако официально бой пока не анонсирован.

Украинец в октябре должен был боксировать с другим британцем Тайсоном Фьюри, однако тот отказался от чемпионских поясов WBA и WBO, намереваясь пройти курс лечения от депрессии.

